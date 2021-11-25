«Не все мужчины безнадежны»: психолог Соловьева верит в исправление домашних тиранов

Санкт-Петербург, 25 ноября. Доктор психологических наук Светлана Соловьева выступила в качестве спикера на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая посвящена теме домашнего насилия. В ходе беседы с журналистами эксперт заявила, что верит в возможность становления тиранов на путь исправления.

Во время своего выступления Соловьева затронула такую тему, как сохранение семьи. Психолог уверена, что не все домашние тираны безнадежны: некоторые из них еще могут исправиться и наладить взаимоотношения с партнером. Именно поэтому, поделилась профессор, она не рекомендует женщинам разводиться сразу. Вместо этого она предложила ввести патронажную систему для таких семей.

Кроме того, она отметила важность наличия поддержки для женщины, находящейся под угрозой насилия. Для этих целей, рассказала Соловьева, в Санкт-Петербурге есть кабинеты социально-психологической помощи. Для жительниц городов, где такие службы еще не открыты, всегда есть пять бесплатных телефонов доверия, три из которых работают круглосуточно и могут предоставить необходимую информацию.