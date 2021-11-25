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Беглов снова перенес сроки открытия памятника адмиралу Ушакову в Петербурге

Общество
Беглов снова перенес сроки открытия памятника адмиралу Ушакову в Петербурге
ru.wikipedia.org  /  Автор портрета неизвестен/Общественное достояние

Санкт-Петербург, 25 ноября. Власти Петербурга не в первый раз перенесли сроки открытия скульптуры адмиралу Ушакову. Изначально открытие планировалось почти три года назад.

В четверг 25 ноября на площади Труда в Петербурге состоялась торжественная церемония открытия закладного камня. Возведение скульптуры великому русскому флотоводцу так и не последовало. В мероприятии приняли участие губернатор города Александр Беглов, заместитель главнокомандующего ВМФ Владислав Павлов и спикер городского парламента Александр Бельский, передает «Деловой Петербург».

Власти города впервые заявили о планах открытия памятника Ушакову еще в 2019 году. Возведение скульптуры предполагалось в 2020 году, к 275-летию адмирала. В прошлом сентябре градостроительный совет одобрил эскизный проект памятника. На сегодняшний день открытие так и не состоялось.

Частицу мощей адмирала Ушакова доставили в итальянский город Палермо. Святыня будет находиться в православном храме Александра Команского.

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