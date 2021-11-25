Спектакль «Час пробил!» собрал поклонников Стравинского в Петербурге

, 25 ноября. Симфоническая композиция Игоря Стравинского «Погребальная песня», потерянная на век, вернулась на сцену. Шедевр прозвучал на сцене Большого концертного зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича.

Мировая премьера литературно-музыкального спектакля «Час пробил! История создания одного произведения», в котором звучит шедевр Стравинского, состоялась 24 ноября. Театральная постановка основана на новелле Андрея Логинова «Час пробил!». Автора вдохновила история обретения рукописи «Погребальной песни», утерянной в 1909-м году и обнаруженной в 2015-м.

«Наша команда прекрасна, у нас отличные актеры, которые хорошо чувствуют мотив произведения», — поделился Логинов с «Невскими новостями».

Народные новости / Руслан Тимербаев

«Погребальная песня» звучала в Петербурге всего несколько раз, рассказала продюсер проекта Виолетта Пригожина. Впервые симфоническую пьесу представили в 1908, когда умер Римский-Корсаков. Спустя век произведение сыграл оркестр Мариинского театра.

«Это произведение я знала до того, как оно вышло в широкий круг и до того, как оно вышло из издательства в виде книги. Я очень рада, что в зале были гости разного возраста. Пришли те, кто считает себя учителями, воспитывает молодое поколение: мамы и бабушки, преподаватели и врачи»,— заметила Пригожина.

Игорь Стравинский был представителем мировой музыкальной культуры XX века. Произведения композитора имеют яркую русскую культурную традицию. В его творческом наследии оперы, балеты, симфонии, камерная инструментальная и вокальная музыка.