Журналистская деятельность Нерсесова попала в поле зрения юристов Пригожина

Санкт-Петербург, 25 ноября. Статья журналиста Юрия Нерсесова, посвященная фильму «Турист», будет рассматриваться прокуратурой на признаки нарушения законов РФ по инициативе юристов бизнесмена Евгения Пригожина, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Пресс-служба компании «Конкорд» прокомментировала публикацию журналиста Юрия Нерсесова. Юристы предпринимателя Евгения Пригожина обратили особое внимание на то, что репортер использовал нацистский термин «унтерменши» не только в отношении жителей африканских стран, но и в отношении русских.

Также в пресс-службе указали на то, что Нерсесов не соблюдает кодекс этики, согласно которому журналист должен уважать честь и достоинство людей, не допускать оскорблений и воздерживаться от любых дискриминационных намеков.

«Возможно, Нерсесов искренне так относится к русскому народу, в этом разберется прокуратура. Хотя по нашему мнению, такие высказывания недопустимы в любом случае. Нерсесов и многие другие журналисты совершенно забывают о кодексе этики», — говорится в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Отмечается, что статья журналиста Нерсесова будет проверяться прокуратурой, которая напомнит репортеру о законах России.

«Видимо, другие журналисты не могут указать коллеге на недопустимость постоянных оскорблений и провокаций в поисках дешевого хайпа, но мы надеемся, что прокуратура напомнит ему о важности соблюдения законов РФ. Обращаем внимание, что Евгений Викторович Пригожин действует исключительно в рамках правового поля. Автор статьи прав лишь в одном — юридическая служба компании "Конкорд" будет внимательно следить за соблюдением Нерсесовым законодательства РФ в своих публикациях, и будет привлекать его к ответственности за каждое нарушение», — подытожили в пресс-службе компании «Конкорд».

Ранее сообщалось, что Пригожин направил в прокуратуру заявление о привлечении к ответственности журналиста Юрия Нерсесова за публикацию оскорбительных материалов. Команда юристов «Конкорда» намерена привлечь Нерсесова сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности.