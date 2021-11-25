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Социолог Шугалей сравнил Петербург при Беглове с городом пустых обещаний

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 14:00
Общество
Социолог Шугалей сравнил Петербург при Беглове с городом пустых обещаний
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 25 ноября. Санкт-Петербург после того, как Александр Беглов стал его губернатором, превратился в город пустых обещаний. Таким мнением поделился президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей.

По его словам, коммунальные службы не занимаются ремонтом зданий, а сам город теряет инвестиционную привлекательность. Петербургские власти не выполняют свои обещания, констатировал социолог.

«Каждому раздали по обещанию. Одним обещали теплую беседку в парке, другим – мост построить в следующем веке. Петербург Беглова смело можно назвать городом разрушенных домов и невыполненных обязательств», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Социолог рассказал о слухах, согласно которым Северной столицей управляет не губернатор, а программа «дворник-шеринг». Она не справляется даже с уборкой улиц от снега, отметил глава ФЗНЦ.

«Может уже стоить вернуть настоящего губернатора в город?» — задался вопросом Шугалей.

Ранее по ситуации с бездействием петербургских властей в зимний период высказался политолог Владимир Соловейчик. Проблема неготовности к зиме носит в Северной столице системный характер, подчеркнул эксперт.

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петербург беглов шугалей
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