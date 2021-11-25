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Облачная погода с дождем и снегом установится в Петербурге в четверг

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 11:10
Общество
Облачная погода с дождем и снегом установится в Петербурге в четверг
Невские Новости

Санкт-Петербург, 25 ноября. Небольшие осадки и облачная погода ожидаются на территории Петербурга. Такое заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В четверг на погоду в Северной столице будет оказывать влияние атмосферный фронт. Из-за этого погодного явления регион окажется во власти теплого сектора циклона, отметил синоптик.

«Температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов. В Ленобласти столбик термометра покажет температуру в +1...+6 градусов», — написал он у себя в Facebook.

Днем в Петербурге пойдет небольшой снег. Постепенно он будет переходить в дожди, добавил Леус. При этом в городе будет дуть юго-восточный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости до10 метров в секунду.

Накануне на Москву обрушилась сильная метель. Из-за этого дороги российской столицы сковали сильные пробки. В частности, они наблюдались на МКАД, а также в центре города.

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