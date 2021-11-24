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«Пострадавшая» в петербургском ТРК «Континент» могла сама проникнуть в шахту лифта

Происшествия
«Пострадавшая» в петербургском ТРК «Континент» могла сама проникнуть в шахту лифта
spb.sledcom.ru  /  Следственный комитет по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 24 ноября. Девушка, которую в среду утром нашли в шахте лифта торгово-развлекательного центра «Континент», могла проникнуть туда самостоятельно.

Представители управляющей компании «Адамант» в официальном комментарии изданию «Невские Новости» заявили об отсутствии неисправностей лифтового оборудования.

«Сообщаем, что в ТРК «Континент» на Бухарестской улице никаких аварий, в том числе обрывов троса и падения лифта с четвертого этажа не происходило», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лифт, о котором идет речь, регулярно проходит технические проверки. В компании предполагают, что девушка могла проникнуть в шахту сама.

После освобождения гражданка была госпитализирована с различными травмами, среди которых — закрытый перелом таза.

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