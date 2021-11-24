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Снег с дождем и потепление ожидаются в Петербурге в среду

Общество
Снег с дождем и потепление ожидаются в Петербурге в среду
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 24 ноября. Нестабильные погодные условия ожидаются на территории Петербурга в среду. Такое заявление сделали синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь со вторника на среду в Северной столице пошел снег. Однако с наступлением светлого времени суток он начал превращаться в кашу из-за дождя. По сообщениям синоптиков, осадки в виде дождя со снегом продлятся в течение дня.

«Днем снегодождь продолжится, а усилит его сильный северо-западный ветер», — сказано в сообщении.

Температура воздуха в городе на Неве немного повысится. Днем столбики термометра поднимутся до +2...+4 градусов. Из-за этого на дорогах ожидается снежная каша.

Жителям Омской, Томской и Новосибирской областей стоит подготовиться к резкому похолоданию с 26 ноября на 9-12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, Петербург оказался во власти циклонического вихря, центр которого окажется над юго-востоком Карелии. Из-за этого на побережье Финского залива ожидается сильный ветер. Он будет дуть со скоростью 22 метра в секунду, сообщает spbdnevnik.ru.

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