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Комтранс Петербурга объяснил подорожание стоимости проезда в транспорте

Экономика
Комтранс Петербурга объяснил подорожание стоимости проезда в транспорте
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александра Мельник

Санкт-Петербург, 23 ноября. Стоимость петербургского общественного транспорта с 2022 года вырастет на пять рублей. Председатель городского комтранса Кирилл Поляков прокомментировал подорожание стоимости проезда.

По слова Полякова, новые цены обусловлены инфляцией, а рост стоимости проезда позволит петербуржцам сэкономить. За последние три года проезд в общественном транспорте подорожал на 20 рублей, передают «Невские новости».

Однако для петербуржцев остаются льготы по картам «Подорожник», «Мир» и «Единой карте петербуржца», которые позволят горожанам сэкономить. Более того, Поляков отметил, что благодаря «новой транспортной модели обслуживания пассажиров», в Петербурге начнут строить транспортно-пересадочный узел.

С 2023 года в Петербурге начнут курсировать скоростные «Ласточки» от материкового Петербурга в пригороды юго-востока и северо-запада. Среди новых направлений будут Павловск, Пушкин и Зеленогорск.

Ранее сообщалось, что проезд в метро Санкт-Петербурга с Нового года повысится до 65 рублей за одну поездку, в наземном транспорте — до 60 рублей. Хотя речь идет именно о разовом тарифе, которым горожане пользуются не слишком часто, психологически столь солидная плата за проезд сыграет роль детонатора роста цен и в других городских сферах, считают эксперты.

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