Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск в 2023 году

Санкт-Петербург, 23 ноября. Пушкин и Павловск станут одним из пробных направлений «Ласточки». Соответствующее заявление во вторник сделал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск после возведения путепровода в створе Московского шоссе. По словам Полякова, это должно произойти в 2023 году. Глава комтранса подчеркнул, что под это строительство в данный момент планируются закупки подвижного состава.

Интервал между поездами в час пик должен составлять от 15 до 20 минут. Они будут состоять из пяти или десяти вагонов. Поляков заявил, что в данный момент в СЗППК прорабатывают вопрос комфортного тарифа, чтобы пассажир, который пересаживается с автобуса на электричку и метро, не тратил много денег за проезд на этих видах транспорта.

Петербургский метрополитен может лишиться рекламы, так как она не приносит должного дохода. Соответствующее заявление ранее сделал Поляков.