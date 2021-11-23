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Общество
Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск в 2023 году
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Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск в 2023 году

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 21:48
Общество
Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск в 2023 году
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 23 ноября. Пушкин и Павловск станут одним из пробных направлений «Ласточки». Соответствующее заявление во вторник сделал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск после возведения путепровода в створе Московского шоссе. По словам Полякова, это должно произойти в 2023 году. Глава комтранса подчеркнул, что под это строительство в данный момент планируются закупки подвижного состава.

Интервал между поездами в час пик должен составлять от 15 до 20 минут. Они будут состоять из пяти или десяти вагонов. Поляков заявил, что в данный момент в СЗППК прорабатывают вопрос комфортного тарифа, чтобы пассажир, который пересаживается с автобуса на электричку и метро, не тратил много денег за проезд на этих видах транспорта.

Петербургский метрополитен может лишиться рекламы, так как она не приносит должного дохода. Соответствующее заявление ранее сделал Поляков.

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