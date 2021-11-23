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Петербуржцы без телевизоров пожаловались на квитанции платы за ТВ-вещание

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:19
Общество
Петербуржцы без телевизоров пожаловались на квитанции платы за ТВ-вещание
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Санкт-Петербург, 23 ноября. Жители Петербурга начали получать квитанции платы за телевизионное вещание, несмотря на отсутствие у них телевизоров.

Петербуржцы пожаловались на взимание платы за услугу ТВ-вещания, которой они не пользуются. В городской жилищной инспекции прокомментировали произошедшее, объяснив, что коммунальные платежи за телевидение обязательны для всех жильцов, если оборудование для приема телевизионного сигнала является частью общедомового имущества.

Если так называемая антенна не относится к этому перечню, то плата за телевещание начисляется в соответствии с индивидуальными договорами, заключенными с операторами связи. При этом жильцы могут отказаться от услуг и расторгнуть договор в любое время.

В ноябре жители Северной столицы должны получить обновленные квитанции за услуги ЖКХ. В платежном документе появятся сразу три новых пункта, предусматривающих плату за услуги.

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петербург телевизор квитанции жилищная инспекция
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