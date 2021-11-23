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Сотрудники Ленинградского зоопарка подготовили специальное меню для детенышей капибар

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 19:07
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка подготовили специальное меню для детенышей капибар
vk.com  /  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Санкт-Петербург, 23 ноября. Детенышам капибар и их маме добавляют в еду мел, чтобы животные получали необходимый кальций. Кроме того, они питаются свежими овощами.

На завтрак для семейства готовят «шведский стол». Капибары питаются капустой, морковью и кабачками. Кроме того, в их вольере всегда присутствует сено и веточки, так как грызунам необходимо стачивать постоянно растущие зубы.

Как сообщила сотрудница Ленинградского зоопарка Елена Ситникова, отец семейства пока живет отдельно. Его отселили, чтобы он не мешал матери растить здоровое потомство, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Малыши появились на свет 29 августа. У капибары Кайсы родились две самки и один самец.

Ленинградский зоопарк ранее отпраздновал 30-летний юбилей крокодила Тотоши. Свой праздник он отметил в компании друзей — красноухих черепах.

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