Рестораторы Петербурга написали в Смольный коллективное обращение из-за COVID-ограничений

Санкт-Петербург, 23 ноября. Представители ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга направили в Смольный коллективное обращение с просьбой снять ограничения на работу ночью.

Владелец паба в Северной столице Кирилл Майстров заявил, что из-за введенных ограничений заведения теряют выручку. Он отметил, что его бар, который расположен в спальном районе города, лишился 20% дохода.

«Мы понимаем, что это президентский запрет о работе с 23:00 до 06:00, но мы не можем прыгать выше головы, поэтому сначала мы обратились к губернатору», — цитирует предпринимателя «Форпост Северо-Запад».

В своем обращении бизнесмены поддержали введение коронавирусных ограничений. Кроме того, они отметили, что соблюдают меры для борьбы с пандемией. Однако рестораторы просят петербургские власти разрешить работу заведений в ночное время, так как не видят целесообразности таких ограничений.

Экономисты и политологи ранее заявили, что власти Петербурга недостаточно помогают ресторанному бизнесу. Предприниматели отмечают, что, работая только до 23:00, бары и рестораны несут большие потери.