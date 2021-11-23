Реклама может исчезнуть из петербургского метрополитена

Санкт-Петербург, 23 ноября. Петербургский метрополитен может остаться без рекламы, поскольку она не приносит должного дохода.

Также такая реклама не пользуется большим спросом у пассажиров. Об этом заявил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

«Объем дохода от рекламы в метрополитене настолько небольшой, что и сегодня в плане финансово-хозяйственной деятельности это несущественная цифра», — объяснил он в беседе с журналистами.

По словам Полякова, в том числе есть предложения, чтобы в целом убрать рекламу из метро. Однако окончательное решение будет принимать комитет по рекламе.

Как стало известно ранее, проезд в петербургском транспорте подорожает на пять рублей с 2022 года. При этом подорожание по «Подорожнику» составит четыре рубля.