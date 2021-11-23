Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 19:39
19:37
Общество
Гризли из «Игры престолов» умер из-за проблем со здоровьем
19:34
Общество
Петербуржцев предупредили о мокром снеге с ветром 24 ноября
19:33
Происшествия
В Сочи правоохранители вернули пропавшую девочку родителям
19:33
Шоу-бизнес
«Главное не деньги, а честь»: певец Лоза объяснил, почему судится с Первым каналом
19:32
Политика
Польский экс-сенатор Пенк нашел для Варшавы способ «запугать» Россию
19:30
Видео
Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов
19:25
Политика
Генерал СБУ Вовк: даже через десятилетия украинская армия не станет сильнее российских ВС
19:24
Политика
Читатели Le Figaro сочли беспочвенными нападки главы МИД Франции на Россию
19:20
Общество
Глава Дагестана Меликов поручил разобраться со 160 домами на землях колонии
19:19
Общество
Заразившаяся COVID-19 депутат от КПРФ Алимова вместо самоизоляции пошла в аптеку
Все новости

Реклама может исчезнуть из петербургского метрополитена

Общество
Реклама может исчезнуть из петербургского метрополитена
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 ноября. Петербургский метрополитен может остаться без рекламы, поскольку она не приносит должного дохода.

Также такая реклама не пользуется большим спросом у пассажиров. Об этом заявил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

«Объем дохода от рекламы в метрополитене настолько небольшой, что и сегодня в плане финансово-хозяйственной деятельности это несущественная цифра», — объяснил он в беседе с журналистами.

По словам Полякова, в том числе есть предложения, чтобы в целом убрать рекламу из метро. Однако окончательное решение будет принимать комитет по рекламе.

Как стало известно ранее, проезд в петербургском транспорте подорожает на пять рублей с 2022 года. При этом подорожание по «Подорожнику» составит четыре рубля.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Реклама может исчезнуть из петербургского метрополитена
петербург метро реклама
Комментировать