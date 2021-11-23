Иностранцы готовы лечить зубы в клиниках Петербурга в рамках медицинского туризма

Санкт-Петербург, 23 ноября. Развитие медицинского туризма в России и в Петербурге в частности обсудили в рамках пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».

Жители из других стран готовы ехать в Россию за оказанием качественных и не таких дорогих по европейским меркам стоматологических услуг. Об этом рассказал зампредседателя комитета по медицине и фармацевтике регионального отделения «Деловой России» Евгений Иванькин.

«У меня примерно 15% потенциальных пациентов — это граждане Австрии, США, Финляндии и стран ближнего зарубежья. Они выразили готовность специально прилететь в Петербург, чтобы лечить зубы здесь», — подчеркнул специалист в эфире программы «В десятку с Дмитрием Пановым».

Однако пока это не представляется возможным из-за коронавирусный ограничений, введенных в России. Именно поэтому зарубежные клиенты ждут улучшения ситуации с пандемией, добавил Иванькин.

Так, медицинский туризм на сегодняшний зависит от важного условия. Люди, которые прилетают в Россию из других государств за медицинской помощью, должны иметь возможность попасть в страну даже в рамках антиковидных мер, резюмировал ведущий программы Дмитрий Панов.

Стоматолог Наталия Апачиди ранее заявила о трудностях в лечении пациентов в условиях пандемии COVID-19. В частности, возросла стоимость медицинского оборудования.