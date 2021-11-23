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Более 50% пожилых петербуржцев вакцинировались против коронавируса

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 15:29
Общество
Более 50% пожилых петербуржцев вакцинировались против коронавируса
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 23 ноября. Вакцинацию против коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли более половины пожилых жителей города, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Соответствующее заявление эксперт сделал во вторник, 23 ноября, на заседании городского правительства. Так, согласно данным комздрава, в Северной столице проживают 1,28 млн пожилых людей.

«В настоящее время уже вакцинировано 646 665 жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 50,5%», — сообщил Лисовец.

С 30 октября в городе на Неве действует режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Они могут выходить из дома для обращения за медпомощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

Как ранее сообщалось, Петербург побил рекорд по числу вакцинаций от коронавируса с начала прививочной кампании. Медики вкололи вакцину 34 335 раз.

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петербург вакцинация пожилые коронавирус
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