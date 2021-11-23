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Более десяти баров, кальянных и ночных клубов Петербурга оштрафуют за работу ночью

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 11:03
Общество
Более десяти баров, кальянных и ночных клубов Петербурга оштрафуют за работу ночью
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 23 ноября. Власти Петербурга провели проверки соблюдения ограничений по коронавирусу, введенных в городе, и выявили нарушения в работе более десяти баров, кальянных и ночных клубов.

Ежедневными проверками занимаются сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в период с 15 по 21 ноября в вечернее и ночное время проверили свыше 30 объектов общепита и досуга, из которых 11 нарушили запрет и продолжали принимать посетителей.

Кроме того, нарушения выявили еще в девяти объектах после проверки в дневное время магазинов, организаций сферы услуг и точек общепита, расположенных в разных районах Северной столицы. По итогам проведенной работы инициированы административные производства, нарушителей планируется оштрафовать, передают «Питерские заметки».

В Смольном ранее допустили возможность ухудшения ситуации с COVID-19. Правительство считает недостаточным уровень вакцинации в Петербурге.

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петербург проверка общепит
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