Более десяти баров, кальянных и ночных клубов Петербурга оштрафуют за работу ночью

Санкт-Петербург, 23 ноября. Власти Петербурга провели проверки соблюдения ограничений по коронавирусу, введенных в городе, и выявили нарушения в работе более десяти баров, кальянных и ночных клубов.

Ежедневными проверками занимаются сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в период с 15 по 21 ноября в вечернее и ночное время проверили свыше 30 объектов общепита и досуга, из которых 11 нарушили запрет и продолжали принимать посетителей.

Кроме того, нарушения выявили еще в девяти объектах после проверки в дневное время магазинов, организаций сферы услуг и точек общепита, расположенных в разных районах Северной столицы. По итогам проведенной работы инициированы административные производства, нарушителей планируется оштрафовать, передают «Питерские заметки».

В Смольном ранее допустили возможность ухудшения ситуации с COVID-19. Правительство считает недостаточным уровень вакцинации в Петербурге.