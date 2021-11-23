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Небольшой снег ожидается в Петербурге днем 23 ноября

Общество
Небольшой снег ожидается в Петербурге днем 23 ноября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 23 ноября. Небольшой снег может пойти в некоторых районах Северной столицы днем, сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Второй день рабочей недели Петербург встретил заморозками. Столбики уличных термометров покажут от −2 до 0 градусов, на дорогах местами ожидается гололедица, пишет spbdnevnik.ru.

Юго-западный ветер подует со скоростью два-четыре метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 755 миллиметров ртутного столба.

Небольшое похолодание, которое пришло в Петербург, продлится недолго. При этом уже со среды погодные условия начнут ухудшаться, хотя станет немного теплее.

Январские морозы ожидаются в некоторых регионах России уже в конце ноября. Например, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до −19 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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