Историческое здание загорелось на улице Розенштейна в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Пожар в историческом здании на улице Розенштейна произошел в ночь на вторник, 23 ноября, в Петербурге.

Пожар начался около 03:45 в заброшенном здании в Адмиралтейском районе Петербурга. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. квадратных метров. Спасатели пытаются ликвидировать пожар. Причины возгорания уточняются, сведений о пострадавших нет, сообщает 78.ru.

По данным сайта, дом был построен в 1904 году. В 2006 году здание признали аварийным, а в 2009 — расселили. С тех пор его облюбовали бездомные.

Ранее пожар произошел в заброшенном доме в Курортном районе городе. В результате происшествия выгорел верхний этаж и чердак двухэтажного здания. Внутри дома спасатели нашли тела двух погибших.