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Историческое здание загорелось на улице Розенштейна в Петербурге

Происшествия
Историческое здание загорелось на улице Розенштейна в Петербурге
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Санкт-Петербург, 23 ноября. Пожар в историческом здании на улице Розенштейна произошел в ночь на вторник, 23 ноября, в Петербурге.

Пожар начался около 03:45 в заброшенном здании в Адмиралтейском районе Петербурга. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. квадратных метров. Спасатели пытаются ликвидировать пожар. Причины возгорания уточняются, сведений о пострадавших нет, сообщает 78.ru.

По данным сайта, дом был построен в 1904 году. В 2006 году здание признали аварийным, а в 2009 — расселили. С тех пор его облюбовали бездомные.

Ранее пожар произошел в заброшенном доме в Курортном районе городе. В результате происшествия выгорел верхний этаж и чердак двухэтажного здания. Внутри дома спасатели нашли тела двух погибших.

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