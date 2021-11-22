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Проезд в петербургском транспорте подорожает на пять рублей с 2022 года

Экономика
Проезд в петербургском транспорте подорожает на пять рублей с 2022 года
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 22 ноября. Метро и наземный транспорт подорожают для жителей Санкт-Петербурга с 2022 года на пять рублей. Подорожание по «Подорожнику» составит четыре рубля.

Правительство Петербурга анонсировало подорожание транспорта в городе по итогам совещания городского правительства. Теперь поездка на метро составит 65 рублей, а на автобусе, троллейбусе и трамвае — 60 рублей. В Смольном отмечают, что тариф затронет преимущественно туристов.

Также для пользователей «Подорожника» метро будет стоить 45 рублей, а наземный транспорт — 40 рублей. Небольшая экономия будет благодаря пересадочному тарифу «60 минут», но только с 1 апреля 2022 года.

«По-прежнему будет выгодно оплачивать поездки в метро банковскими картами с использованием платежной системы "МИР". Стоимость поездки в метро в 2022 году составит 46 рублей при оплате банковской картой в турникете и 41 рубль при оплате токенизированной банковской картой», — заявили в Смольном.

Ранее сообщалось, что россиянам до 16 лет могут разрешить бесплатно ездить в общественном транспорте. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей собирается разработать законопроект, согласно которому дети от 7 до 16 лет получат право бесплатного проезда на любом виде общественного транспорта.

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