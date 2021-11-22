СК проверит сведения об угрозах владельцам мастерской для инвалидов в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по сообщениям в СМИ об угрозах при выделении помещения для инклюзивной мастерской.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Северной столице была создана мастерская для людей с особенностями развития. Такие мастерские помогают людям с ментальной инвалидностью социализироваться и получить профессию.

Глава организации рассказал, что инклюзивной мастерской выделили денежные средства в рамках гранта президента Российской Федерации на помещение в 300 квадратных метров. Однако собственнику стали поступать угрозы различными проверками в случае, если мастерская его займет. В связи с этим работники учреждения нашли другое помещение, которое в три раза меньше по площади.

Бастрыкин потребовал в рамках проведения проверки установить все обстоятельства инцидента и при наличии оснований незамедлительно принять процессуальное решение. Главе СУ СК России по Санкт-Петербургу было поручено оказать всю необходимую помощь и подготовить письмо на имя губернатора города.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге есть доступные спортивные площадки, плавательные бассейны и бесплатные реабилитационные программы. Однако население не всегда о них осведомлено. Эксперты разобрались в причинах.