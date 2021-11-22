Суд арестовал каннибала с «Сортавалы» и его подельника

Санкт-Петербург, 22 ноября. Во Всеволожском районе двум участникам аварии, во время которой из багажника автомобиля выпал изуродованный труп, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчины обвиняются в убийстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, информирует Федеральное агентство новостей. По версии следствия, 20 ноября двое нетрезвых злоумышленников повздорили с приятелем в гараже на улице Лабораторной в Санкт-Петербурге. В пылу конфликта они нанесли знакомому несколько ножевых ранений, после чего увезли тело, чтобы спрятать.

Однако водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, от толчка страшный груз вывалился на дорогу. Трое предполагаемых виновников преступления скрылись с места происшествия, но спустя несколько часов были задержаны.

По «горячим следам» следователи и сотрудники полиции задержали трех молодых людей. Один из них, предположительно, не принимал участия в расправе, но признался, что убил человека в прошлом году из-за склонности к каннибализму. Обвиняемому в укрывательстве преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде