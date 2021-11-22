Львенок по кличке Август заигрался с плюшевыми зверями и попал на видео

Санкт-Петербург, 22 ноября. Львенок устроил «охоту» на плюшевых игрушек в центре спасения диких животных «Велес», расположенном в Ленинградской области.

Сотрудники центра поделились необычным видео, на котором львенок по кличке Август задорно бегает с плюшевыми игрушками. По словам работников, зверь проживает в центре совсем недавно, но уже стал всеобщим любимцем.

Недавно в центре «Велес» был объявлен сбор детских игрушек для львенка, который ранее проживал в квартире. Также, чтобы Август не спал на полу, ему подыскали мебель.

Ранее сотрудники «Велеса» записали видео, на кадрах которого еноты убираются в собственном вольере. В ролике несколько енотов на максимальной скорости бегают по домику. Они то залезают в свои жилища, то вскарабкиваются на их крыши, откуда спрыгивают и продолжают веселиться.