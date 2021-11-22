Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:16
19:15
Общество
Губернатор Калининградской области Алиханов рассказал о своей изоляции в рабочем кабинете
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
Все новости

Львенок по кличке Август заигрался с плюшевыми зверями и попал на видео

Общество
Львенок по кличке Август заигрался с плюшевыми зверями и попал на видео
pixabay.com/PD

Санкт-Петербург, 22 ноября. Львенок устроил «охоту» на плюшевых игрушек в центре спасения диких животных «Велес», расположенном в Ленинградской области.

Сотрудники центра поделились необычным видео, на котором львенок по кличке Август задорно бегает с плюшевыми игрушками. По словам работников, зверь проживает в центре совсем недавно, но уже стал всеобщим любимцем.

Недавно в центре «Велес» был объявлен сбор детских игрушек для львенка, который ранее проживал в квартире. Также, чтобы Август не спал на полу, ему подыскали мебель.

Ранее сотрудники «Велеса» записали видео, на кадрах которого еноты убираются в собственном вольере. В ролике несколько енотов на максимальной скорости бегают по домику. Они то залезают в свои жилища, то вскарабкиваются на их крыши, откуда спрыгивают и продолжают веселиться.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Львенок по кличке Август заигрался с плюшевыми зверями и попал на видео
охота львенок хорошие новости россии
Комментировать