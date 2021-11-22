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Аренда квартир в Петербурге осенью стала дороже на 10%

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 17:36
Экономика
Аренда квартир в Петербурге осенью стала дороже на 10%
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 22 ноября. Повышение спроса на съемные квартиры и активизация внутреннего туризма повлекли за собой повышение ставок аренды жилья в Северной столице. Об этом говорится в материале телеканала «Санкт-Петербург».

Аренда жилых помещений в целом по России стала дороже. Изменения разнятся в диапазоне от 10% до 15%. Для Санкт-Петербурга рост цен составил ровно 10%, что подтверждается сведениями федеральной базы недвижимости Restate.

Лидерами среди городов-миллионников по росту стоимости аренды стала Уфа. В среднем снять квартиру здесь стало дороже на 23%. В Красноярске изменения составили 15%, тогда как в Новосибирске этот показатель установился на уровне 13%.

Инвестиции в недвижимость оказались более выгодными, чем банковские вклады, сообщили ранее аналитики сервиса ЦИАН. По их оценке, разница в доходах составляет 0,14 процентного пункта.

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петербург жилье недвижимость квартиры рынок жилья аренда жилья
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