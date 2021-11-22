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Эфир: ждать ли водителям Петербурга новых камер и штрафов

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 17:28
Общество
Эфир: ждать ли водителям Петербурга новых камер и штрафов
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 22 ноября. Компетенция властей Петербурга пополнится 38 составами административных правонарушений ПДД, включая выезд на встречную полосу.

В эфире медиацентра «Патриот» также обсудят возможное введение штрафов за проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости.

Как местные власти распорядятся новыми возможностями, ждать ли водителям новых камер и штрафов?

Где ошибся Саид Губденский, устроивший смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве?

На каких улицах Петербурга появятся дополнительные зоны платной парковки?

Союз потребителей предложил ввести отдельное ОСАГО для курьеров. Поможет ли это дисциплинировать доставщиков, и их нанимателей?

На эти и другие вопросы в эфире программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» в медиацентре «Патриот» отвечает доцент ИТМО, директор по развитию ООО «Дорнадзор» Петр Атаев.

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