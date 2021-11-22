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Синоптики центра «Фобос» пообещали петербуржцам непродолжительное похолодание

Общество
Синоптики центра «Фобос» пообещали петербуржцам непродолжительное похолодание
pexels.com  /  Stanislav Kondratiev

Санкт-Петербург, 22 ноября. Небольшое похолодание пришло в Петербург, но продлится оно недолго. Об этом рассказали в пресс-службе центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, на территорию Северо-Запада России в начале недели пришел антициклон. В связи с этим местами возможен небольшой снег, прогнозируется небольшое похолодание. При этом даже на юго-западе температура воздуха не поднимется выше 0...−5 градусов.

«А во второй половине периода новый циклон принесет сюда очередную порцию осадков и атлантического тепла, так что дневная температура повысится до −1…+4 градусов», — говорится в сообщении.

Жителям Петербурга пообещали отсутствие существенных осадков в понедельник и вторник, температурные показатели будут держаться около 0...−3 градусов. Но уже со среды погодные условия начнут ухудшаться, хотя станет немного теплее. Уличные термометры будут показывать около +1...+4 градусов.

В Якутии тем временем наступили 45-градусные морозы. Низкие температурные значения зафиксировали в нескольких населенных пунктах региона, в том числе и в селе Батамай.

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погода петербург похолодание центр фобос
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