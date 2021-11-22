Рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания до −3 градусов

Санкт-Петербург, 22 ноября. Минусовая температура воздуха, а также гололедица на дорогах ожидает жителей Санкт-Петкербурга в понедельник, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По словам синоптиков, температура воздуха будет варьироваться от −3 до −1 градуса. В некоторых районах города местами возможен небольшой снег. Кроме того, ожидается умеренный северо-западный, западный ветер. Атмосферное давление в течение дня продолжит расти.

Автолюбителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и выбирать необходимую дистанцию. Пешеходам также следует быть внимательнее и при выходе на улицу одеваться потеплее.

Небольшие заморозки в начале недели также ожидаются и в Москве. Однако уже к концу недели в столице снова потеплеет.