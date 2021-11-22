Порядка 20 спасателей привлечены к тушению пожара в Ломоносове

Санкт-Петербург, 22 ноября. Пожар произошел в жилой двухэтажке в Ломоносове. Ликвидацией пожара заняты 20 спасателей, используется четыре единицы спецтехники. Такие данные привели в региональных экстренных службах.

Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 06:08. Огнем объят дом, находящийся по адресу улица Дегтярева, дом 21.

В двухэтажном жилом здании загорелась обстановка. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.

Пожарные продолжают противодействовать возгоранию. Данных о наличии пострадавших не приводилось.

Накануне пожар произошел в квартире дома в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. После тушения возгорания спасатели обнаружили труп мужчины.