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Порядка 20 спасателей привлечены к тушению пожара в Ломоносове

Происшествия
Порядка 20 спасателей привлечены к тушению пожара в Ломоносове
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 22 ноября. Пожар произошел в жилой двухэтажке в Ломоносове. Ликвидацией пожара заняты 20 спасателей, используется четыре единицы спецтехники. Такие данные привели в региональных экстренных службах.

Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 06:08. Огнем объят дом, находящийся по адресу улица Дегтярева, дом 21.

В двухэтажном жилом здании загорелась обстановка. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.

Пожарные продолжают противодействовать возгоранию. Данных о наличии пострадавших не приводилось.

Накануне пожар произошел в квартире дома в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. После тушения возгорания спасатели обнаружили труп мужчины.

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