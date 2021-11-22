Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 08:26
08:19
Общество
Врач Тимаков: снижения заболеваемости COVID-19 в России стоит ждать в середине декабря
08:18
Спорт
Овечкин забросил 15 шайбу в сезоне и улучшил позицию в списке лучших снайперов НХЛ
08:15
Общество
Выросшая в детдоме Нина Русланова выбрала свой день рождения по календарю
08:09
Общество
Несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы из-за метели в Хабаровске
08:00
Весь мир
Сенатор Цеков: иски жителей ДНР против Украины помогут наказать военных преступников
07:54
Экономика
Доходы россиян могут вырасти на фоне восстановления экономики после пандемии
07:53
Общество
Автоэксперт Гудков перечислил правила безопасного вождения машины в темное время суток
07:42
Происшествия
Порядка 20 спасателей привлечены к тушению пожара в Ломоносове
07:37
Происшествия
Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым вблизи лыжной базы под Новосибирском
07:31
Общество
SuperJob: россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тыс. рублей
Все новости

Тела двух человек найдены на месте пожара в Курортном районе Петербурга

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 06:59
Происшествия
Тела двух человек найдены на месте пожара в Курортном районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 22 ноября. Огонь охватил заброшенный дом в Курортном районе Петербурга. На месте пожара спасатели нашли тела двух погибших.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб в 01:37 понедельника. Возгорание наблюдалось в заброшенном доме, расположенном по Торфяной улице, дом 14.

Пожар удалось ликвидировать в 04:00, в результате происшествия выгорел верхний этаж и чердак двухэтажного здания. Тела погибших находились внутри, уточнили в пресс-центре петербургского управления МЧС.

Тушением огня занимались 15 человек и три единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Пожар площадью 120 квадратных метров ранее произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве. Травмы в результате возгорания получили три человека.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Тела двух человек найдены на месте пожара в Курортном районе Петербурга
пожар петербург смерть мчс рф курортный район
Комментировать