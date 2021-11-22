Тела двух человек найдены на месте пожара в Курортном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 ноября. Огонь охватил заброшенный дом в Курортном районе Петербурга. На месте пожара спасатели нашли тела двух погибших.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб в 01:37 понедельника. Возгорание наблюдалось в заброшенном доме, расположенном по Торфяной улице, дом 14.

Пожар удалось ликвидировать в 04:00, в результате происшествия выгорел верхний этаж и чердак двухэтажного здания. Тела погибших находились внутри, уточнили в пресс-центре петербургского управления МЧС.

Тушением огня занимались 15 человек и три единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Пожар площадью 120 квадратных метров ранее произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве. Травмы в результате возгорания получили три человека.