Петербуржцы провели акцию в защиту граффити с портретом Даниила Хармса

Санкт-Петербург, 21 ноября. Администрация Центрального районного суда Петербурга постановила закрасить портрет писателя на здании жилого дома. Поклонники творчества Хармса попытались противостоять приговору.

Изображение советского писателя красуется на жилом доме на улице Маяковского, в котором Хармс прожил более 15 лет. Граффити с изображением писателя находится на здании шестой год. Это не первый раз, когда происходит посягательство на творчество местных художников, но жители Северной столицы готовы отвоевать достопримечательность снова. Жильцы дома начали подписывать петицию в защиту арт-объекта.

«Это одно из привлекательных мест в плане того, что люди проходят мимо, фотографируют, их это интересует. Это отличительный знак на улице Маяковского. Я очень надеюсь, что мы отвоюем это», — сообщил один из жителей жилого дома.

Заявление в защиту граффити сделал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он считает, что это прекрасный рисунок и его надо защитить и сохранить.