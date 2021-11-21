Открывшего стрельбу по маршрутке в Купчино мужчину задержали по горячим следам

Санкт-Петербург, 21 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам подозреваемого, который открыл стрельбу по маршрутке с пассажирами в Петербурге.

Инцидент произошел на Будапештской улице у дома № 33. Водитель за рулем Kia Optima остановился возле маршрутного такси и открыл стрельбу из окна. После чего скрылся с места происшествия. В транспорте находилось шесть пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался безработный 32-летний петербуржец. В ходе досмотра у него нашли и изъяли пневматический пистолет. В настоящее время он находится в СИЗО. Решается вопрос об аресте подозреваемого.