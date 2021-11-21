Синоптик Леус предупредил о гололедице в Петербурге в воскресенье

Санкт-Петербург, 21 ноября. Вечером воскресенья, 21 ноября, температура опустится ниже нуля, и на дорогах может образоваться гололедица. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус.

Похолодание пройдет на фоне уходящего западного циклона, напомнил специалист. Поэтому и сильной облачности ожидать не стоит.

«В такой ситуации в облаках появятся прояснения, а небольшие осадки в виде мокрого снега и снега пройдут лишь местами», — написал метеоролог Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Температура в Петербурге ожидается от нуля до двух градусов, а в Ленобласти она может колебаться от −2 до +3 градусов. Давление вырастет до 748 мм рт. ст., но все равно окажется ниже нормы. Ветер будет северо-западным, 5-10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что женщины оказались более чувствительны к погоде, чем мужчины. Возможно, это объясняется особенностями их гормональной системы.