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Полицейские и врачи приехали на Садовую улицу после драки петербуржцев

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 08:09
Происшествия
Полицейские и врачи приехали на Садовую улицу после драки петербуржцев
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 ноября. Петербуржцы устроили серьезную потасовку на улице Садовой. Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на которых видно, как к месту стянулись несколько автомобилей ДПС и карета скорой помощи.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте» свидетели потасовки сообщили, что после драки один человек лежал на Невском проспекте «напротив Гостинки». Вокруг пострадавшего «бегали» работники медслужб и полицейские.

Полицейские и врачи приехали на Садовую улицу после драки петербуржцев
vk.com /

Все обстоятельства и детали произошедшего на данный момент устанавливаются. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Массовая драка с поножовщиной несколькими днями ранее произошла на окраине Северной столицы. В результате потасовки в Шушарах три человека получили ножевые ранения.

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