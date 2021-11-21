Полицейские и врачи приехали на Садовую улицу после драки петербуржцев

Санкт-Петербург, 21 ноября. Петербуржцы устроили серьезную потасовку на улице Садовой. Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на которых видно, как к месту стянулись несколько автомобилей ДПС и карета скорой помощи.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте» свидетели потасовки сообщили, что после драки один человек лежал на Невском проспекте «напротив Гостинки». Вокруг пострадавшего «бегали» работники медслужб и полицейские.

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Все обстоятельства и детали произошедшего на данный момент устанавливаются. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Массовая драка с поножовщиной несколькими днями ранее произошла на окраине Северной столицы. В результате потасовки в Шушарах три человека получили ножевые ранения.