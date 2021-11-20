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МЧС предупредило петербуржцев о мокром снеге и гололеде в воскресенье

Общество
МЧС предупредило петербуржцев о мокром снеге и гололеде в воскресенье
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 ноября. Облачная с прояснениями погода ожидается в Санкт-Петербурге в воскресенье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителей Северной столицы также предупредили о мокром снеге 21 ноября. Ветер будет дуть с северо-запада. Его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Столбики термометров в течение суток покажут до +2 градусов. Автомобилистам и пешеходам следует проявить осторожность на дорогах из-за гололеда, говорится в сообщении.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье утром 20 ноября из-за снега и сильного ветра. Жителей столицы попросили быть внимательными до 04:00 часов воскресенья. Гидрометцентр не исключил налипание мокрого снега. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду.

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