МЧС предупредило петербуржцев о мокром снеге и гололеде в воскресенье

Санкт-Петербург, 20 ноября. Облачная с прояснениями погода ожидается в Санкт-Петербурге в воскресенье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителей Северной столицы также предупредили о мокром снеге 21 ноября. Ветер будет дуть с северо-запада. Его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Столбики термометров в течение суток покажут до +2 градусов. Автомобилистам и пешеходам следует проявить осторожность на дорогах из-за гололеда, говорится в сообщении.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье утром 20 ноября из-за снега и сильного ветра. Жителей столицы попросили быть внимательными до 04:00 часов воскресенья. Гидрометцентр не исключил налипание мокрого снега. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду.