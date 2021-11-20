Сильное похолодание ожидается в Ленобласти в ближайшие три дня

Санкт-Петербург, 20 ноября. Ближайшие три дня Ленинградскую область ждет сильное похолодание, сообщили на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

В отдельных районах 21 ноября возможен мокрый снег и гололедица. По региону в первый день недели ожидается резкое понижение температуры воздуха, ночью столбики термометров опустятся до отметки в −10 градусов.

Во вторник, 23 ноября, по прогнозу синоптиков слабая метель, налипание мокрого снега, ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах обстановка ожидается сложная. Водителей предупреждают о гололеде и повышенной вероятности ДТП из-за загруженности трассы и погодных условий.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предупредил, что выходные в городе будут холодными, ожидается усиление ветра. Возможны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха не поднимется выше +3 градусов.