Евгений Пригожин назвал «высосанными из пальца» сообщения о конфликте с Бегловым

Санкт-Петербург, 20 ноября. Истории о «конфликте» бизнесмена Евгения Пригожина с петербургским губернатором Александром Бегловым «высосаны из пальца». Слова предпринимателя передает пресс-служба компании «Конкорд».

Редакция издания «Вестник СЗФО» обратила внимание, что в Сети стала появляться информация о якобы разногласиях между Бегловым и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Некоторые СМИ считают, что так называемый конфликт мог начаться из-за партии «Родина».

Пресс-служба «Конкорда» обнародовала комментарий предпринимателя на указанную тему. Пригожин в очередной раз подчеркнул, что не имеет никакого отношения к политическим процессам Петербурга.

«Я давал уже вчера комментарий по поводу партии «Родина». Это обычный политический процесс. Я к нему отношения не имею. Что касается моих взаимоотношений с губернатором, то они ровно такие, как и у любого жителя Петербурга. А это значит, что я регулярно вижу его по телевизору, а в Смольном, хочу подчеркнуть, не бываю. Поэтому все эти истории высосаны из пальца. Так же, как и истории про медийную атаку Медиагруппы «Патриот» на губернатора. Если вы проанализируете СМИ холдинга, то никакой медиаатаки не увидите. Такими вещами занимаются те, кто хотят раскачать ситуацию в городе и во время этих качелей урвать себе кусок пожирнее», — заключил предприниматель.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Ранее Евгений Пригожин уже заявлял, что у него никогда не было конфликтов с губернатором Петербурга. Что касается деятельности Беглова, то ее, по словам бизнесмена, должны оценивать горожане.