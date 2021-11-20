Гидрометцентр предупредил об аномальном понижении давления в Петербурге 20 ноября

Санкт-Петербург, 20 ноября. Атмосферное давление в Санкт-Петербурге в субботу понизится на 19 мм ртутного столба от обычных значений, предупредили в Гидрометцентре России.

Давление в Северной столице 20 ноября достигнет аномально низких значений. Барометры покажут петербуржцам 760 мм ртутного столба. Пониженное давление объясняется влиянием двух циклонов «Ульрих» и «Волкер», между которыми Петербург оказался накануне, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Низкое давление особенно сильно сказывается на самочувствии метеозависимых людей. Молодые женщины оказались более восприимчивы к переменам погоды, рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.