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Младшеклассники пожаловались на рвоту и боль в животе после обеда в столовой петербургской школы

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 23:23
Происшествия
Младшеклассники пожаловались на рвоту и боль в животе после обеда в столовой петербургской школы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 ноября. Ученики начальных классов петербургской школы №575 почувствовали себя плохо, предположительно, после школьного обеда. Дети жалуются на боль в животе, рвоту и высокую температуру.

Некоторым младшеклассникам пришлось вызвать скорую. Один из мальчиков получил предварительный диагноз «пищевое отравление», сообщила изданию «Фонтанка» его мама. Другую родительницу врачи предупредили, что приедут нескоро, поскольку получили много вызовов. Известно, что учебного учреждения уже оповещен о случившемся и получил жалобы на плохое самочувствие учеников.

Родители рассказали журналистам, что в пятницу, 19 ноября, ребята ели свекольный салат с яйцом, гороховый суп, запеченную курицу и вареные макароны. Поставщиком питания в 575-й школе выступает компания «Флоридиан». Обед стоит 110 рублей. Некоторые родители заподозрили, что причиной плохого самочувствия могла стать вода в бассейне, где занимаются младшеклассники. Отмечается, что среди пациентов есть те, кто не плавал, однако нет тех, кто бы не обедал.

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