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Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о наступлении похолодания 20 ноября

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 18:48
Общество
Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о наступлении похолодания 20 ноября
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 19 ноября. Суббота и воскресенье в Санкт-Петербурге будут холодными. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, в городе ожидается усиление ветра.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с пятницы на субботу в Петербурге ожидается выпадение мокрого снега. Осадки продолжат выпадать и утром 20 ноября. Показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от +1 до +3 градусов.

«Завтра циклон уйдет от наших районов, и с воскресенья начнется похолодание», — отметил Колесов в беседе с изданием «Невские Новости».

Метеоролог подчеркнул, что к 22 ноября столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Кроме того в выходные дни ожидается усиление скорости ветра до семи метров в секунду.

Как сообщалось ранее, снег с дождем и сильный ветер прогнозируются в Москве 20 ноября. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах.

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Александр Колесов погода похолодание
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