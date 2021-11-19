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«Погребальная песнь» Стравинского прозвучит в постановке «Час пробил!» в Петербурге

Общество
«Погребальная песнь» Стравинского прозвучит в постановке «Час пробил!» в Петербурге
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 19 ноября. «Погребальная песнь» Игоря Стравинского, найденная в архивах библиотеки Санкт-Петербургской консерватории, позвучит в постановке «Час пробил!», которую покажут в Филармонии имени Шостаковича 24 ноября.

Стравинский написал «Погребальную песнь» в 1908 году, когда узнал о смерти своего учителя Николая Римского-Корсакова. Первое исполнение состоялось в начале 1909 года, затем произведение исчезло. И только в 2015 году произошло чудо — рукописи были найдены в архивах библиотеки Санкт-Петербургской консерватории.

Литератор Андрей Логинов не остался равнодушным к этому грандиозному событию и создал новеллу. Интересно, что свое произведение он писал от руки. По словам автора, работа давалась ему легко.

«Рукописи не горят, они не должны быть утрачены. Когда мы обрели партитуру «Погребальной песни», мы в очередной раз убедились в том, что произведение, созданное от души, рано или поздно обретает свою аудиторию», — убежден писатель, выступивший на пресс-конференции в Доме журналиста.

Автор произведения заявил, что новелла буквально просилась на сцену вместе с музыкой. По достоинству оценила произведение и близкий друг Логинова Виолетта Пригожина, впоследствии ставшая продюсером проекта «Час пробил!». По ее словам, собрать сильную команду оказалось не так просто. Однако им все же удалось найти людей, у которых «горели» глаза.

«Когда оркестр на расстоянии вытянутой руки и от музыкальных инструментов идет эмоциональная волна, она, конечно же, сносит. Тело начинает вибрировать в такт музыки. Это невероятные эмоции и опыт», — призналась актриса ТЮЗ, лауреат премии «Золотой софит» Анна Мигицко.

Литературно-музыкальный спектакль «Час пробил!» пройдет 24 ноября в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. В преддверии премьеры создатели проекта поделились подробностями постановки.

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