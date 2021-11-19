Полиция устанавливает личности оголивших гениталии у собора юношей в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Правоохранители Северной столицы организовали мероприятия, направленные на установление личности хулиганов и их задержание. Ранее в Сети появилось фото, на котором двое юношей демонстрируют гениталии на фоне собора Спаса на Крови.

Провокационные фотоматериалы, по данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, были выявлены сотрудниками в ходе мониторинга социальных сетей. В одной из групп ими была замечена фотография, сделанная, предположительно, летом. На ней двое молодых людей позируют у мемориального собора, демонстрируя оператору гениталии.

По факту хулиганского поступка у собора Спаса на Крови была организована проверка. В настоящее время правоохранители пытаются установить личности нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.