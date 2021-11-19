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Траволаторы на станции метро «Проспект Славы» в Петербурге заработали после ремонта

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 12:10
Общество
Траволаторы на станции метро «Проспект Славы» в Петербурге заработали после ремонта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 ноября. Траволаторы на станции «Проспект Славы» петербургского метрополитена запустили после ремонта и установки ограждений.

Отмечается, что сейчас пассажиров обслуживают сразу восемь конвейеров. Исправность оборудования проверил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Также он взял под личный контроль ход работ на траволаторах станций «Дунайская» и «Беговая».

Специалисты смонтировали балюстрады траволаторов и восстановили работу конвейеров. Третий траволатор планируют отремонтировать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Институт «Ленметрогипротранс» ранее представил проект развития метро Северной столицы до 2045 года. Согласно плану, одними из первых среди новых станций появятся «Горный институт», «Путиловская» и «Казаковская».

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петербург метро проспект славы траволаторы
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