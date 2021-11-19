«Конкорд»: журналисты «Коммерсанта» не обращались за комментарием Пригожина

Санкт-Петербург, 19 ноября. Пресс-служба компании «Конкорд» обратилась к изданию «Коммерсант» с просьбой не искажать информацию в своих публикациях.

Ранее издание «Коммерсант» выпустило материал «Родина у каждого своя», где журналисты указали, что якобы обращались в пресс-службу компании «Конкорд» с запросом комментария бизнесмена Евгения Пригожина. В компании отметили, что такого запроса от СМИ им не поступало.

«Уведомляем, что никакого запроса от корреспондентов газеты не поступало. Просим журналистов быть точнее в формулировках и не искажать информацию», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Ранее юридическая служба компании «Конкорд» отметила, что эксперт Ирина Левонтина злоупотребляет своим положением в ситуации с иском петербургского бизнесмена Евгения Пригожина против радиостанции «Эхо Москвы».