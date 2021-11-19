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Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях 19 ноября

Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях 19 ноября
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Санкт-Петербург, 19 ноября. Погода в Северной столице в ближайшие три дня будет ненастной, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня регион окажется в передней части следующего облачного вихря. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, передает spbdnevnik.ru.

Столбики уличных термометров покажут от +3 до +5 градусов, в Ленинградской области — от 0 до +5 градусов. Западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду, а в прибрежных районах его скорость будет достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил о «барической пропасти» в Центральной России. Атмосферное давление резко понизится 20 ноября.

При этом в некоторых регионах России январские морозы могут ударить уже в конце ноября. Например, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до −19 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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