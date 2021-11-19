Тело мужчины нашли после пожара в пригороде Петербурга

Санкт-Петербург, 19 ноября. Один человек погиб при пожаре в квартире дома в Петродворцовом районе Петербурга.

Инцидент произошел в доме по адресу: улица Красного флота, дом 20/41. Сообщение об инциденте поступило в пожарные службы в 07:46.

Согласно предварительным данным, в двухкомнатной квартире обгорела кровать. Огнем было охвачено 16 квадратных метров.

Пламя ликвидировала хозяйка до прибытия спасателей. В квартире обнаружили тело погибшего мужчины. Ликвидацией огня от МЧС занимались две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что возгорание на площади десяти квадратных метров произошло в Кировском районе Санкт-Петербурга. Огнем был объят дом по улице Трефолева.