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Тело мужчины нашли после пожара в пригороде Петербурга

Происшествия
Тело мужчины нашли после пожара в пригороде Петербурга
51.mchs.gov.ru

Санкт-Петербург, 19 ноября. Один человек погиб при пожаре в квартире дома в Петродворцовом районе Петербурга.

Инцидент произошел в доме по адресу: улица Красного флота, дом 20/41. Сообщение об инциденте поступило в пожарные службы в 07:46.

Согласно предварительным данным, в двухкомнатной квартире обгорела кровать. Огнем было охвачено 16 квадратных метров.

Пламя ликвидировала хозяйка до прибытия спасателей. В квартире обнаружили тело погибшего мужчины. Ликвидацией огня от МЧС занимались две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что возгорание на площади десяти квадратных метров произошло в Кировском районе Санкт-Петербурга. Огнем был объят дом по улице Трефолева.

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