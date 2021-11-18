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Медведицу Машу из СНТ «Белоостров» спасли от жажды и починили дырявую крышу вольера

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 19:58
Общество
Медведицу Машу из СНТ «Белоостров» спасли от жажды и починили дырявую крышу вольера
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 ноября. Вольер живущей в СНТ «Белоостров» Ленинградской области медведицы Маши был отремонтирован. О неблагополучных условиях в Роспотребнадзор пожаловались местные жители.

В марте сотрудники ведомства проверили садоводство, в котором проживает животное. Оказалось, что Маша была замкнута в сыром и тесном вольере без свежей воды. Роспотребнадзор потребовал устранить нарушения и обеспечить животное нормальными условиями содержания. Отмечается, что за полгода искусственная берлога Маши была обновлена, а сама медведица вакцинирована.

«В искусственной берлоге отремонтирована крыша. Теперь осадки не попадают в вольер. Оборудована поилка, что обеспечивает постоянный доступ животного к питьевой воде», — рассказали в ведомстве.

Медведицу Машу из СНТ «Белоостров» спасли от жажды и починили дырявую крышу вольера
Пресс-служба Управления Росприроднадзора по СЗФО /

Медведица и четверо детенышей попали в объектив фотоловушки в Нижне-Свирском заповеднике в Ленинградской области. Кадры были опубликованы на странице организации в соцсети.

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ремонт вольер Медведица
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