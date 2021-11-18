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Ленинградский зоопарк отпраздновал 30-летний юбилей крокодила Тотоши

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 16:01
Общество
Ленинградский зоопарк отпраздновал 30-летний юбилей крокодила Тотоши
vk.com  /  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Санкт-Петербург, 18 ноября. Единственному крокодилу из Ленинградского зоопарка исполнилось 30 лет. Юбилей он отметил в компании своих друзей — красноухих черепах.

По словам сотрудников зоопарка, кризис среднего возраста крокодила Тотоши не коснулся. Он чувствует себя здоровым, довольным и полным сил.

«Хотя в природе черепахи могли бы стать для крокодила отличным перекусом, в нашем «Экзотариуме» Тотоша никогда не обижает своих маленьких сородичей», — написали специалисты в социальной сети «ВКонтакте».

Ленинградский зоопарк отпраздновал 30-летний юбилей крокодила Тотоши
vk.com / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Они отметили, что к 30 годам Тотоша достиг трехметровой длины и веса в 100 килограммов. Метаболизм животного настолько медленный, что обедать ему приходится только раз в неделю. Тотоша получает около двух килограммов курсы или трески, и этого ему достаточно.

Сотрудники Ленинградского зоопарка ранее показали фото подрастающих детенышей капибары. Пока что малыши проживают в вольере с мамой.

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