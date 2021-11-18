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Урбанист Баранов заявил о перспективах развития логистики в регионе благодаря проекту «Горская»

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 15:33
Общество
Урбанист Баранов заявил о перспективах развития логистики в регионе благодаря проекту «Горская»
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 18 ноября. Проект реновации промзоны «Горская» в Петербурге оценил эксперт Института дизайна и урбанистики ИТМО, транспортный инженер Дмитрий Баранов.

Авторы проекта рекультивации и развития бывшей промышленной зоны делают большой акцент на сохранении природы, предполагая создать на территории «Горской» все условия для экотранспорта. Такая идея нашла у Баранова положительный отклик.

«Разработчикам стоит развивать велосипедный транспорт на территории не только как рекреационный, но и сделать его частью грузовой логистики. Не обязательно это буквально велосипед, но сам формат легкого индивидуального транспорта — за ним будущее», — объяснил урбанист в беседе с изданием «Сенсаций.Нет».

Кроме того, инженер признался, что хотел бы видеть на территории «Горской» так называемую память места. Например, старые рельсы в качестве дорожек, какие-то сохраненные интересные конструкции и оборудование.

«Все это может стать украшением места. Это современный подход», — подчеркнул Баранов.

Проект рекультивации и развития промзоны «Горская» стал уже давно назревшим вопросом. В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме представили новый проект рекультивации и развития промзоны. В результате было подписано соглашение Смольного с компанией «Мегалайн».

Главный архитектор и проектировщик Александр Краевский ранее отметил, что проект предусматривает озеленение площади. Однако преимущественно «Горскую» будут развивать как территорию общественно-деловой застройки.

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петербург горская экотранспорт
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