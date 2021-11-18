МЧС предупредило жителей Петербурга о резком усилении ветра

Санкт-Петербург, 18 ноября. Жителей Санкт-Петербурга ожидает ухудшение погодных условий в пятницу, 19 ноября. Об этом сообщили представители городского управления МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», скорость ветра достигнет показателя в 13 метров в секунду. В прибрежных районах Северной столицы ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

Специалисты МЧС рекомендуют горожанам убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона. Автовладельцам следует убрать транспортные средства в гараж или припарковать их вдали от ненадежных конструкций и деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Как сообщалось ранее, в нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозная погода установится в Тюменской, Кемеровской, Омской и других областях.