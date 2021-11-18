Новым ректором СПбГИКиТ станет продюсер и сценарист Наталия Горина

Санкт-Петербург, 18 ноября. Профессор Александр Евменов уйдет с поста ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Его место займет продюсер и сценарист Наталия Горина.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства культуры России. Там также объяснили причину назначения нового руководства вуза.

«Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, привнести новый взгляд на систему подготовки специалистов в области кинематографии и придать импульс кинематографическому процессу в одном из ведущих регионов страны», — объяснили в пресс-службе.

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения является старейшим киновузом в России. Пост ректора Александр Евменов занял в 2011 году, в 2016 году он был переизбран.

Наталия Горина окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру Института лингвистических исследований РАН. Она также выступала исполнительным продюсером более десятка фильмов и сериалов.

Как ранее сообщалось, ректором Финансового университета при правительстве России назначен профессор Станислав Прокофьев. На этом посту он сменил Мухадина Эскиндарова.